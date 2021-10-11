В Киеве задержали преступную банду, которая грабила людей, усыпляя их с помощью сильнодействующих лекарств. Одна из жертв умерла. Об этом сообщает полиция Киева,

Злоумышленники знакомились со своими жертвами в развлекательных заведениях и на улицах. Потом предлагали выпить "за знакомство" и незаметно подсыпали в напитки клофелин или другое сильное снотворное.

Когда человек отключался, его карманы очищали. Как минимум один раз преступники не рассчитали дозу препарата, в результате чего потерпевший умер.

В банду входило пять человек: четверо мужчин (1981, 1986, 1987, 1997 г.р.) и одна женщина (1980 г.р). Их задержали на столичном бульваре Перова с помощью бойцов спецподразделения "КОРД".

В ходе обысков у задержанных нашли и изъяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 115 ("Умышленное убийство"), ст. 187 ("Разбой") и ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Клофелинщикам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове задержали банду "черных риелторов", которые травили наркоманов и стариков ради квартир.