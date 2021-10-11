Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ рекомендует получить дополнительные прививки против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Они имеют высокий риск более тяжелого течения заболевания. Об этом пишет The Straits Times.

Здоровье лиц с ослабленным иммунитетом реже реагирует адекватно на вакцинацию после полного курса имеет высокий риск осложнений во время тяжелого течения коронавирус.

Так, тем, кто старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Sinovac и Sinopharm - следует прививаться дополнительной дозой тех же вакцин.

Читайте также В Германии разрешили бустерную дозу для тех, кому за 70 лет

Тем не менее, SAGE отмечает, что странам, в первую очередь, необходимо сосредоточиться на том, чтобы увеличить число полностью вакцинированных лиц с ослабленным иммунитетом и уже потом вводить бустерную прививку.

Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.