Боррель назвал главные условия для вступления Украины в Евросоюз [ Редактировать ]
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель рассказал о том, что Украина все ближе к вступлению в Европейский союз. А реформирование является лучшим инструментом для ускорения этого процесса.
Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации.
По его словам, реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.
Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближение – это лучший инструмент для достижения такой цели.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз выдвинул Украине новую рекомендацию по безвизовому режиму.
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