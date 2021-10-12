ОП-ЗЖ предложила законопроект, который спасет Украину от газового кризиса - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Депутаты фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" во главе с Сопредседателем Юрием Бойко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О национальном поставщике природного газа", цель которого – ликвидировать кризис на газовом рынке, сформировавшийся в результате непрофессиональных действий власти в 2014-21 годах. Об этом сообщил Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко журналистам в Херсоне.
"У нас есть предложения, как урегулировать энергетический кризис. Мы их зарегистрировали в парламенте. Мы их презентовали власти. Я надеюсь, что они прислушаются. Потому, что это наша страна и наши люди страдают. Это обязательство всех политиков в такой период действовать в интересах страны, что мы и делаем", - подчеркнул Юрий Бойко.
Он добавил, что законопроект предполагает создание неприбыльного госпредприятия "Национальный поставщик природного газа" (НППГ), который будет закупать газ, добытый в Украине, и газ на зарубежных рынках. В результате смешивания всего закупленного газа НППГ должен сформировать единую цену для всего украинского рынка.
"Согласно нормам законопроекта, НППГ будет закупать газ отечественной добычи по цене себестоимости плюс 10% рентабельности. В случае, если этого газа будет недостаточно для всех украинских потребителей, разница закупается на открытом международном рынке. Цена, полученная в результате смешивания отечественного и импортного газа, будет одинаковой для всех украинских потребителей", - отметил оппозиционный политик.
По его словам, продажа этого газа за рубеж будет запрещена. Контроль за деятельностью НППГ будет осуществлять парламентский комитет по вопросам топлива и энергетики.
"Принятие законопроекта «О национальном поставщике природного газа» позволит стабилизировать цены на отечественном газовом рынке на уровне, минимум в три раза ниже нынешних. Кроме того, внедрение закона в жизнь позволит избежать ситуаций, когда у местных властей нет средств для отопления больниц, школ и детсадов, а предприятия, производящие хлеб и другие продукты питания, будут избавлены от необходимости повышать цены в связи с ростом тарифов на газ", - отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.
"Мы предложили свой рецепт, как урегулировать эту ситуацию. Такой законопроект зарегистрирован мною в парламенте, и я надеюсь, что он будет проголосован, потому что это выход из того тупика, в котором оказалась страна и люди из-за непродуманной политики в газовой отрасли", - резюмировал Юрий Бойко.
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