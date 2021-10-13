МОЗ остаточно не ухвалив рішення по канікулах

Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Через погіршення епідситуації, у багатьох містах, діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних - фактично завтра.

Відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А за парти повернуться - аж у листопаді.

Комісія з питань техногенної безпеки, загалом, радить усім школам країни піти на канікули на тиждень раніше. У МОЗі сказали, що рішення ухвалять згодом - залежно від розвитку ситуації.