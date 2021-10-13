С 21 октября в поезда не будут пускать без COVID-сертификатов Источник: Укрзализныця

С 21 октября в Украине из-за COVID-19 начнут действовать новые правила перевозки пассажиров. Для того, чтобы пересечь границы области в "желтой" и "красной" зонах поездом, вместе с билетом необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии коронавируса. Об этом на брифинге заявили представители "Укрзилизныци", сообщает пресс-служба компании.

Посадка в поезда осуществляется при наличии:

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Можно будет предъявить как бумажный документ, так и сгенерированный в приложении "Дія".

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Это правило не распространится на электрички - туда пустят даже невакцинированных. Ограничения не коснутся даже электропоездов, которые пересекают сразу несколько областей. То есть, можно будет доехать из Киева в Житомирскую, Винницкую и Ривненскую области и обратно.

Это связано с тем, что невозможно проконтролировать, куда именно едут пассажиры и пересекут ли они пределы области.

Контролировать соблюдение новых правил будут работники "Укрзализныци". Проводники могут не пустить в поезд, но штрафовать за несоблюдение карантинных норм могут только полицейские.

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.

Напомним, что за минувшие сутки, 12 октября, в Украине подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.