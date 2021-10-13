Главные приметы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября [ Редактировать ]
14 октября православные отмечают один из самых важных праздников - Покров Пресвятой Богородицы 2021.
В этот день вспоминают чудесное явление Богородицы, когда Божья Матерь защитила молящихся от врагов, накрыв своим широким белым покрывалом (покровом).
В этот праздник было много примет, традиций и запретов, но Покров Богородицы связан с одной из самых известных "погодных" примет. Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег - "покрывает землю снегом".
Хозяйки, согласно древним обрядам, пекут блины и поминают усопших, дабы они охраняли жилище. Перед праздником убирали в доме, готовили пищу.
Приметы Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
- Если на Покров тепло, также будет и зимой;
- Если на Покров холода, то ждать морозной зимы;
- Восточный или западный ветер – к суровой зиме;
- Южный ветер – к мягкой зиме;
- Улетели журавли – к холодной зиме;
На Покров Пресвятой Богородицы нельзя:
- заниматься тяжелой работой;
- работать в огороде;
- рукодельничать;
- ссориться с близкими людьми;
Читайте также календарь православных праздников на октябрь-2021.
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