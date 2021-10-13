14 октября православные отмечают один из самых важных праздников - Покров Пресвятой Богородицы 2021.

В этот день вспоминают чудесное явление Богородицы, когда Божья Матерь защитила молящихся от врагов, накрыв своим широким белым покрывалом (покровом).

В этот праздник было много примет, традиций и запретов, но Покров Богородицы связан с одной из самых известных "погодных" примет. Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег - "покрывает землю снегом".

Хозяйки, согласно древним обрядам, пекут блины и поминают усопших, дабы они охраняли жилище. Перед праздником убирали в доме, готовили пищу.

Приметы Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Если на Покров тепло, также будет и зимой;

Если на Покров холода, то ждать морозной зимы;

Восточный или западный ветер – к суровой зиме;

Южный ветер – к мягкой зиме;

Улетели журавли – к холодной зиме;

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На Покров Пресвятой Богородицы нельзя:

заниматься тяжелой работой;

работать в огороде;

рукодельничать;

ссориться с близкими людьми;

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