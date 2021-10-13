У нынешней власти нет реальной стратегии борьбы с бедностью, а предложенный правительством проект бюджета на 2022 год не способствует кардинальному снижению уровня бедности украинцев. Об этом в Сумах заявил журналистам Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Мы категорически не согласны с бюджетной политикой власти. Она направлена на сохранение нищенских социальных стандартов, а предлагаемый властью прожиточный минимум в бюджете-2022 в два раза меньше фактического. Это говорит о том, что у власти нет реальной стратегии борьбы с бедностью", - подчеркнул Юрий Бойко.

Народный депутат напомнил, что по результатам 2020 года практически половина украинцев находилась за чертой бедности, но власть ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию. По его словам, в зоне наибольшего риска – семьи с детьми, выплаты которым не были в полном объеме проиндексированы на инфляцию в 2014-2020 гг.

"Хуже всего, что растет бедность среди работающего населения, среди которых более 40% имеет уровень расходов ниже фактического прожиточного минимума. Бедность, высокая безработица и общая неустроенность стимулирует массовую трудовую миграцию из Украины", - отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Оппозиционный политик подчеркнул, что усугубляет проблему бедности непродуманная энергетическая политика власти, которая уже привела к энергетическому кризису. Цены на природный газ и коммунальные тарифы растут, разгоняется инфляция, останавливаются крупные промышленные предприятия, которые просто не могут закупать газ по таким драконовским ценам. В стране опять растет угроза массовой безработицы и трудовой бедности.

"Мы зарегистрировали в парламенте законопроект "О национальном поставщике природного газа" который позволит ликвидировать кризис на газовом рынке. Нужно принять этот закон, по которому усредняется цена газа собственной добычи с импортным газом, и далее делается единая цена для всех категорий – для промышленности, для людей, для коммуналки, школ, больниц, бюджетников", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он добавил, что если этого не сделать, то цены на хлеб, сахар и все товары первой необходимости значительно вырастут.

"Защита промышленности - это второе, что необходимо сделать после того, как защитим людей, коммунальную сферу, бюджетников, школы и больницы. Потому что промышленность - это не только химия, это хлеб, при производстве которого стоимость энергоносителя занимает существенное место. Это сахар и товары первой необходимости, которые люди покупают каждый день. Если будет расти цена на энергоносители, соответственно, будут расти цены на все эти товары. Люди просто не смогут их покупать, и бедность будет расти. Для того, чтобы не допустить этого, мы будем требовать принять наш законопроект", - резюмировал Юрий Бойко.