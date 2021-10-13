В Киеве "заминировали" банк [ Редактировать ]
В среду, 13 октября, в Киеве поступил сигнал о "минировании" банка на улице Антоновича. Правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Сообщение о минировании поступило около 15 часов.
На месте работают наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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