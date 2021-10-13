В среду, 13 октября, в Киеве поступил сигнал о "минировании" банка на улице Антоновича. Правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение о минировании поступило около 15 часов.

На месте работают наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.