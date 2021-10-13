Очільник Пентагону відвідає Україну [ Редактировать ]
Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну. Візит запланували на наступний тиждень. В очільника Пентагону буде Європейське турне.
Зокрема, він відвідає Грузію та Румунію. Завершить подорож Остін у Брюсселі - там зустрінеться із союзниками та партнерами НАТО.
Про деталі майбутньої поїздки у Пентагоні обіцяють повідомити згодом.
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