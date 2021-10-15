Экс-президента США экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в одну из калифорнийских больниц. Врачи бывшего президента рассказали о его самочувствии.
Официальный представитель Клинтона Ангел Урена сообщил, что 75-летний Клинтон был госпитализирован во вторник вечером в Медицинский центр UCI в Ирвине "из-за инфекции, не связанной с COVID-19".
"Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь", - сказал он.
Клинтона госпитализировали после того, как он почувствовал усталость. Врачи поставили диагноз сепсис, инфекция кровотока, которая, по мнению врачей, началась как инфекция мочевыводящих путей.
Врачи Клинтона - Альпеш Амин и Лиза Бардак - заявили, что бывший президент помещен в больницу для тщательного наблюдения, ему вводили внутривенные антибиотики и жидкости.
"Он остается в больнице для постоянного наблюдения. После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики", - сообщили врачи.
Также медики надеются, что Клинтон вскоре сможет покинуть больницу из-за хорошего самочувствия.
Также известно, что Клинтона разместили в отделении интенсивной терапии для того, чтоб обеспечить ему уединение и покой.
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