350 мільйонів євро витратить Польща на спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. Таке рішення ухвалив сейм країни. Від серпня польські прикордонники повідомляють про рекордну кількість спроб незаконно проникнути в країну. Переважно це вихідці з Іраку та Афганістану.

Загальна протяжність польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів. Міноборони вже почало зводити загорожу з колючого дроту заввишки два з половиною метри. Нині встановили понад 80 кілометрів паркану.