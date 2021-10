Старшая дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса вышла замуж. Об этом сообщает FoxNews.

Свадьба 25-летней Дженнифер Гейтс и 30-летнего Найеля Нассара состоялась в американском штате Нью-Йорк, в особняке дочери миллиардера, стоимостью $16 млн.

На церемонии родители невесты Билл и Мелинда Гейтс впервые появились на публике вместе после развода, который они оформили в этом году. Супруги прожили вместе 27 лет, у них трое детей - Дженнифер, сын Рори (22 ) и дочь Фиби (19).

Билл Гейтс проводил дочь к алтарю и станцевал с ней под песню Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight из мультфильма "Король Лев". Невеста была в платье от Vera Wang.

Свадьба обошлась примерно в $2 млн. На празднование пригласили около 300 гостей, для которых выступала группа Coldplay.

Издание Daily Mail пишет, что за день до церемонии жених и невеста тайно поженились по мусульманскому обряду.

С будущим мужем дочь одного их самых богатых людей мира познакомились во время учебы в Стэнфордском университете. О своей помолвке пара объявила в январе 2020 года.

Найель Нассар родился в Чикаго в семье египтян. Он профессионально занимается конным спортом и даже принимал участие в Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что Билл Гейтс является крупнейшим землевладельцем в США.