Дочь Билла Гейтса вышла замуж за профессионального жокея (фото, видео) [ Редактировать ]
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Старшая дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса вышла замуж. Об этом сообщает FoxNews.
Свадьба 25-летней Дженнифер Гейтс и 30-летнего Найеля Нассара состоялась в американском штате Нью-Йорк, в особняке дочери миллиардера, стоимостью $16 млн.
На церемонии родители невесты Билл и Мелинда Гейтс впервые появились на публике вместе после развода, который они оформили в этом году. Супруги прожили вместе 27 лет, у них трое детей - Дженнифер, сын Рори (22 ) и дочь Фиби (19).
Билл Гейтс проводил дочь к алтарю и станцевал с ней под песню Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight из мультфильма "Король Лев". Невеста была в платье от Vera Wang.
Свадьба обошлась примерно в $2 млн. На празднование пригласили около 300 гостей, для которых выступала группа Coldplay.
Издание Daily Mail пишет, что за день до церемонии жених и невеста тайно поженились по мусульманскому обряду.
С будущим мужем дочь одного их самых богатых людей мира познакомились во время учебы в Стэнфордском университете. О своей помолвке пара объявила в январе 2020 года.
Найель Нассар родился в Чикаго в семье египтян. Он профессионально занимается конным спортом и даже принимал участие в Олимпийских играх в Токио.
Напомним, что Билл Гейтс является крупнейшим землевладельцем в США.
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