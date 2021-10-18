Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Интер" рассказал о том, будет ли в Украине общенациональный локдаун.

Так, по его словам, вводить локдаун не планируют благодаря вакцинации населения от коронавируса.

На сегодняшний день в стране около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили уже обе дозы вакцины, что "позволяет работать в адаптивном карантине".

Общенациональный локдаун премьер-министр и правительство не планируют.

Он отметил, что центральная власть вводит лишь "желтый" и "оранжевый" уровни эпидопасности.

Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности - это опасный уровень, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличии свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом.

Ранее в Украине обнародовали главное условие введения локдауна.

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