В столичной мэрии назвали дату, когда киевлянам дадут тепло [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Киеве планируют начать массовое подключение жилых домов к теплоснабжению с 23 октября. На 20-е числа синоптики прогнозируют резкое похолодание, что дает основания для подключения всех домов к системам отопления. Об этом заявил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.
Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. В Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов - более 11 тыс. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней.
По действующему законодательству, местные власти должны принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура трое суток держится ниже плюс 8 градусов по Цельсию.
Для социальной сферы Киева - школ, детских садов и больниц - отопительный сезон уже начался. Согласно распоряжению КГГА, с 1 октября начали подключать эти учреждения по их индивидуальным заявкам.
В КГГА напоминают, что у каждого дома, не зависимо от формы собственности, есть там ОСББ или нет, есть возможность подключиться к теплоснабжению уже сейчас. За это должны проголосовать большинство жителей дома, а соответствующий протокол председатель или другое ответственное лицо должен направить в теплоснабжающую компанию.
Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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В этом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 1 900-2 000 грн на домохозяйство. В отдельных случаях размер помощи от государства может достигать и 5,7 ил 10 тыс. грн. Рассчитывать на нее могут, в первую очередь, многодетные семьи, семьми с приемными детьми, детские домов семейного типа.