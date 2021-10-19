Китайский производитель смартфонов Xiaomi начнет массовое производство собственных автомобилей в 2024 году. Пока неизвестно, будет ли налажено сотрудничество с другими автопроизводителями.

Сообщается, что эту информацию подтвердил генеральный директор Xiaomi Corp Лэй Цзюнь и директор отдела международного маркетинга Занг Цзыюань. Ожидается, что первые автомобили на электрической тяге появятся в первой половине 2024 года.

На этом заявлении акции Xiaomi подскочили на 5,4%, что является самым большим дневным ростом с 12 мая.

Отметим, до этого Xiaomi заявила, что обязуется инвестировать 10 млрд долларов в новое подразделение по производству электромобилей в течение следующих десяти лет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi избавились от бренда Mi спустя 10 лет. Также ранее Xiaomi развеяли миф о прошивке MIUI 13.