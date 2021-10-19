Под Херсоном шестилетняя девочка играла со спичками: едва не погибли трое младенцев и бабушка (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В селе Софиевка Херсонской области шестилетняя девочка играла спичками и едва не сожгла свой дом, в котором находились трое младенцев и бабушка. Об этом написал в Facebook председатель Станиславской сельской территориальной общины Иван Самойленко.
Девочка играла спичками во дворе и подожгла сухую траву. Ветер быстро раздул огонь, он охватил сарай и перебрался на дом, в котором находились трое новорожденных деток и их бабушка.
Пожар погасили сбежавшиеся на дым соседи. В доме успела сгореть только оконная рама. Вместе с пожарными на место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь малышам и старушке, надышавшимся дыма.
Пожар едва не лишил дома многодетную семью, воспитывающую шестерых детей. Матери и ее сожителя во время пожара не было дома - они ушли в магазин.
Напомним, что во Львове из-за пожара в вагончике погибли три человека.
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