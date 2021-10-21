Україна домовляється з Великою Британією про купівлю ракет для катерів і літаків. Як повідомляє видання The Times, йдеться про морські ракети класу "земля-земля", які можуть вражати кілька цілей одночасно.

Їх планують розмістити на кораблях ВМС України. А також ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків. Перемови з Києвом про надання летальної зброї Британія веде уперше.

Раніше, нагадаємо, Лондон пообіцяв передати Україні два мінних тральщики. Також країни підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.