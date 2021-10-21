Кабинет министров Украины внес изменения в порядок отслеживания самоизоляции людей, которые приехали из-за границы. В частности, в алгоритм работы приложения "Вдома". Об этом сообщает вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Приложение нужно устанавливать всего на 72 часа до того момента, пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген.

Проходить регулярно контроль по данным геолокации и делать селфи уже не нужно.

После регистрации в "Вдома" нужно в течение 72 часов сдать тест на COVID, после этого в приложении должен подтянуться отрицательный результат теста, который нужно сделать в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения Украины.

После этого приложение можно удалить. Если же результат положительный - нужно обратиться к своему семейному врачу.

Если нет возможности устанавливать приложение, то украинцам предстоит пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.

Читайте также, в Украине ввели обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии. Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние 7 дней, ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления.

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