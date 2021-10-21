В городе Кременчуг, который находится в Полтавской области, на территории детского сада упало дерево. В результате происшествия пострадали 2 детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Инцидент произошел около полудня. Медики сообщили правоохранителям, что на территории детского сада расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Отмечается, что маленьких пострадавших отправили в больницу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Читайте также, в Киеве возле Политехнического института им. И. Сикорского огромный тополь рухнул на дорогу. Ствол и ветки дерева едва не задели студентов, проходивших мимо, молодежь разбежалась в разные стороны, никто не пострадал, момент падения засняли на видео очевидцы.

Кроме того, в Ужгороде ветка одного из деревьев, растущих вблизи кафе, упала на посетителей. Инцидент произошел в четверг вечером 24 июня в 22:40 на набережной Независимости, момент падения ветки на людей попал на камеры видеонаблюдения.

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