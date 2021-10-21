На острове Пальма, который находится на территории Канарских островов, продолжается извержение мощного вулкана Кумбре-Вьеха и газ от огненной горы достиг Украины, однако опасности для населения не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Ученые зафиксировали движение воздушных масс над территорией Европы. В них наблюдается повышенная концентрация диоксида серы (этот элемент характерен для извержений вулканов).

В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на больших высотах - 10-15 км.

Отмечается, что в случае выпадения каких-либо осадков образуется слабокислый дождь, который не опасен для окружающей среды.

Читайте также, на острове Ла-Пальма на Канарах не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Огненное стихийное бедствие дополнилось землетрясениями и вспышками молний, возле извержения вулкана заметили молнии, они могут возникать поскольку столкновение частиц пепла создает электрический заряд.

Кроме того, на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Вследствие чего столб густого дыма поднялся на высоту 3500 метров, вместе с тем были зафиксированы выбросы вулканических камней на расстояние 1 километра.

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