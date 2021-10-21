Украинцы выйдут на работу в субботу: что произошло [ Редактировать ]
Сотрудники различных государственных предприятий, рабочая неделя которых является пятидневной, должны будут выйти на работу в субботу, 23 октября. Такое решение приняли в правительстве в связи с отработкой выходного дня.
Таким образом, в этот день должны будут работать все государственные учреждения, однако частные предприятия могут самостоятельно устанавливать график работы. При этом межбанковские переводы с помощью Системы электронных платежей НБУ будут проводится именно датой 23 октября.
Отмечается, что государственный выходной в честь Дня защитников и защитниц Украины. Благодаря этому на прошлой неделе украинцы отдыхали в течение 4 дней подряд - с 14 по 17 октября. Известно, что такой перенос выходных является крайним в 2021 году.
Читайте также, в ноябре 2021 года украинцев ждут 22 рабочих дня и восемь выходных. В следующем месяце нет государственных праздников, которые предусматривают дополнительные выходные дни, всего в ноябре намечены 3 памятные даты.
Кроме того, в Украине ежегодно отмечают большое количество праздников. Так, в будущем 2022 году украинцев ждет 11 государственных праздников, и соответственно, дополнительных выходных, больше всего нерабочих дней в январе (12), в мае и октябре (по 11).
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