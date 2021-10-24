В Херсонской области внедорожник на высокой скорости "влетел" в дерево, в следствие чего погибли люди. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла ночью. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Вследствие страшной аварии, произошедшей между населенными пунктами Давыдов Брод и Малая Александровка, погибли 4 человека, 2 из которых дети 2006 года рождения.

Отмечается, что травмы различной тяжести получили еще двое детей 2004 года рождения. Их экстренно госпитализировали в медучреждение.

Читайте также, во Львовской области автомобиль Volkswagen Caddy врезался в военный грузовик, в результате чего погибла супружеская пара. Авария произошла на автодороге Н-02 Львов-Тернополь около села Митулин Золочевской ОТГ.

Кроме того, в Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет, в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" заявили, что трамвай сошел с рельсов после наезда на посторонний предмет.

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