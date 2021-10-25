У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель - захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації брали участь пів тисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти.

50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, вбивстві поліцейських і вербуванні дітей. Президент Колумбії назвав арешт Отоніеля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара.