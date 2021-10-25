На этой неделе в Украину придет потепление. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха во всех областях. Об этом сообщает "УкрГидрометцентр".

Так, 26 октября в центральных областях ночью похолодает до -6, но уже с 28 октября в Украину вернется потепление. Дожди отойдут, а температура воздуха поднимется, в частности ночью.

Температура воздуха на западе составит +10+14, а ночью -1+4.

На севере страны ожидается днем +9+12, а ночью 0+3.

В восточных регионах днем будет +9+11, а ночью -1+2.

На юге страны прогнозируют днем +10+13, а ночью +1+7.

В центральных областях днем будет +9+14, а ночью -1+4.

Такая же погода сохранится и 29 октября.

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