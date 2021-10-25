Градоначальник Львова Андрей Садовой рассказал, что город может перейти в "красную" зону карантина в понедельник, 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

За ночь в медучреждения города с COVID-19 поступили 56 новых больных, при этом только 6 пациентов были выписаны, а 19 человек умерли.

Я думаю, что мы будем в "красной" зоне и будут действовать те ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать поскорее. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение.

Отмечается, что областная клиническая больница загружена на 110%, по городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно 53%.

Читайте также, из-за напряженной ситуации с коронавирусом Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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