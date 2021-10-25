В Украине открыли десятки дел за подделку COVID-сертификатов [ Редактировать ]
За неделю на территории Украины правоохранители открыли более 80 уголовных дел за подделку ковид-сертификатов, а также результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно данным МВД, было проведено 20 обысков в рамках уголовных дел, касающихся подделки "коронавирусных" документов. В ходе следственных действий были изъяты более 150 вещественных доказательств в виде международных сертификатов о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков с печатками медицинских лабораторий.
В целом на протяжении прошлой недели следователи и дознаватели Нацполиции начали более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.
Отмечается, что наибольшее количество уголовных дел по фактам фальсификации COVID-документов было открыто в Волынской области (212), Киеве (124) и Закарпатской области (85), при этом в 50% случаев фигуранты получили уведомление о подозрении.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение отстранить от работы 15 главных врачей из медучреждений, которые фигурируют в уголовных делах, касающихся подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Кроме того, Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке, усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно.
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