В пяти областях Украины университеты перешли на дистанционку [ Редактировать ]
В Украине университеты перешли на дистанционное обучение. Изменения будут действовать в 5 областях до 15 ноября. В ряде регионов вузы используют смешанную форму преподавания. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
На дистанционную форму обучения перешли университеты в следующих областях:
- Запорожской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской.
В ряде регионов вузы используют смешанную форму обучения. В частности:
- в Харьковской области - 8 заведений,
- в Киевской и Черниговской - по 2 университета.
По данным министерства, в очном режиме продолжают работать вузы Черкасской области - 8 университетов и Житомирской - 5 заведений.
Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.
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