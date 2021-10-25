В Украине университеты перешли на дистанционное обучение. Изменения будут действовать в 5 областях до 15 ноября. В ряде регионов вузы используют смешанную форму преподавания. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

На дистанционную форму обучения перешли университеты в следующих областях:

Запорожской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской.

В ряде регионов вузы используют смешанную форму обучения. В частности:

в Харьковской области - 8 заведений,

в Киевской и Черниговской - по 2 университета.

По данным министерства, в очном режиме продолжают работать вузы Черкасской области - 8 университетов и Житомирской - 5 заведений.

Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.