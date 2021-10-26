В Польше в общежитии нашли труп 22-летнего украинца [ Редактировать ]
В воскресенье, 24 октября, возле входа в одно из общежитий в городе Люблин (юго-восток Польши) найден мертвым 22-летний студент из Украины. Причиной смерти стало падение с высоты.
Об этом сообщает Lublin112.pl.
Как сообщается, полиция и спасатели, прибывшие на место происшествия, после семи часов утра (по местному времени) зафиксировали смерть мужчины. Тело погибшего лежало на крыше над дверью при входе в общежитие.
Предварительный осмотр тела умершего исключил участие третьих лиц в его смерти. На сегодняшний день продолжается прокурорское следствие, которое должно установить все обстоятельства трагедии.
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