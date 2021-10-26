Исследователи выяснили, что люди, работающие в определенных сферах, подвергаются более высокому риску самоубийства из-за деятельности в изоляции, стрессовой обстановки, проблем на работе и дома, низких доходов, худшего доступа к службам психологической поддержки, передает newsyou.info.

Исследования показывают, что медсестры склонны к суициду больше, чем другие работники. Более чем у трети был хотя бы один симптом выгорания, в то время как 40% страдали депрессией, сообщили они в предпандемическом исследовании.

Из более чем 7000 медсестер, опрошенных в США, 5,5% - около 400 - испытывали суицидальные мысли за предыдущие 12 месяцев. Это по сравнению с 4,3% в более широкой рабочей силе.

Автор доктор Лизелотт Дирбай из клиники Майо сказала: "Хотя результаты нашего исследования достаточно серьезны, мы признаем, что влияние нынешней пандемии резко усугубило ситуацию". Исследование было опубликовано в Американском журнале медсестер.

В ходе исследования ученые также выяснили, что в категорию профессий с наиболее низким риском самоубийств (8 или менее случаев на 100 тыс. человек) входят офисные работники и лица, работающие в административной поддержке, в сфере образования, библиотекари и те, кто оказывает поддержку другим людям.

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