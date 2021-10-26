19 тисяч 120 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні

19 тисяч 120 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Померло 734 пацієнти. Це найбільший добовий показник летальних випадків за весь час епідемії в країні. Одужало - майже 10 тисяч людей.

Найбільше інфікувань в Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.