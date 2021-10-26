Какие симптомы постковида у детей [ Редактировать ]
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Немецкие ученые определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями коронавируса у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.
Специалисты обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45% населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года: 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет.
В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.
Несмотря на то что заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше, разница в проявлениях постковидного синдрома составила 41%.
Симптомы отличаются
Так, у взрослых постковид выражается прежде всего в дыхательной недостаточности, выпадении волос, общем недомогании, потере вкуса и головной боли.
У детей же более распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.
Исследователи подчеркнули, что симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще.
Авторы также отметили, что на данный момент это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков.
Читайте также, на территории Украины после вакцинации от коронавирусной инфекции умерли 119 человек. Столь пугающая цифра касается тех людей, которые были вакцинированы от COVID-19 в течение месяца и имели неблагоприятные побочные реакции.
Кроме того, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.
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