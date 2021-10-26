Немецкие ученые определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями коронавируса у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Специалисты обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45% населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года: 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет.

В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.

Несмотря на то что заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше, разница в проявлениях постковидного синдрома составила 41%.

Симптомы отличаются

Так, у взрослых постковид выражается прежде всего в дыхательной недостаточности, выпадении волос, общем недомогании, потере вкуса и головной боли.

У детей же более распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.

Исследователи подчеркнули, что симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще.

Авторы также отметили, что на данный момент это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков.

Читайте также, на территории Украины после вакцинации от коронавирусной инфекции умерли 119 человек. Столь пугающая цифра касается тех людей, которые были вакцинированы от COVID-19 в течение месяца и имели неблагоприятные побочные реакции.

Кроме того, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.