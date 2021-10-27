Працювати можуть ті, в кого є сертифікати про вакцинацію

Миколаївщина прожила перший день за правилами "червоної" зони. Під забороною - робота ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів та закладів громадського харчування, окрім доставки та замовлень навинос. Працювати можуть ті, в кого є сертифікати про вакцинацію. Така сама вимога й до покупців. Як дотримують нових правил жителі Миколаєва? Дивіться далі.

Перший день "червоної" зони. І напрочуд жодних проблем із транспортом, переконують місцеві.

Нормально добираться, нормально. Болезнь очень тяжелая, надо прививаться. - У меня есть сертификат, да я уже привита. - Люди спокойно ехали сидя в транспорте, все работает.

Водії маршруток запевняють - працюють за правилами "червоної" зони.

Олександр, водій маршрутки:

Соблюдаются меры предосторожности, обрабатываются все антисептиком, перевозятся только сидячие места. Работать труднее, но я считаю, что надо соблюдать меры предсторожности, носить маски, прививатся.

Охочих зробити щеплення в Миколаєві щодня більшає. З вихідних у пунктах вакцинації аншлаг.

Руслан:

Хочется посещать магазины, кафе. Поэтому - Вы планируете посещать? - Да, я планирую. Поэтому хочу сделать прививку.

Уперше за час пандемії в "червоній" зоні дозволили працювати непродовольчим ринкам. Утім, за умови, що продавці вакциновані.

Нас сразу проверяет начальство. Вышли только те, кто вакцинированы. - У меня никаких проблем. Потому что у меня сертификат вакцинации, два щеплення зробив.

По всьому місту працюють спеціальні мобільні бригади.

Дмитро Голубір, т.в.о. начальника управління превентивної діяльності:

По перевірці об'єктів господарювання, які надають послуги у сфері громадського харчування, у сфері розміщення осіб, тобто це хостели, готелі, магазини, бари кафе, торговельно-розважальні заклади.

Наша знімальна група разом із такою мобільною бригадою зайшла в кілька магазинів.

Продемонструйте нам, як ви дотримуєтесь правил карантину. - Все є, зелений сертифікат. - У всіх перевіряєте? - Я перевіряю, тільки з сертифікатами, тільки при наявності сертифіката можуть заходити до мене.

Та деякі заклади працюють без необхідних документів.

Особисто у вас сетирфікати про вакцинування є? - Нету. - А чому ми працюємо?

Оксана Плугарш, головний спеціаліст відділу Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській обл.:

Те, що вони працюють на винос - це добре. Але самі працівники не мають сертифікатів про вакцинування і вони не можуть працювати.

Поліцейський:

Поліція не має повноважень закривати заклад. Поліція має повноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення.

Штрафи сягають 36 тисяч гривень. Загалом працюють чотири мобільні бригади в кожному районі міста.