Миколаївщина прожила перший день за правилами "червоної" зони [ Редактировать ]
Миколаївщина прожила перший день за правилами "червоної" зони. Під забороною - робота ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів та закладів громадського харчування, окрім доставки та замовлень навинос. Працювати можуть ті, в кого є сертифікати про вакцинацію. Така сама вимога й до покупців. Як дотримують нових правил жителі Миколаєва? Дивіться далі.
Перший день "червоної" зони. І напрочуд жодних проблем із транспортом, переконують місцеві.
Нормально добираться, нормально. Болезнь очень тяжелая, надо прививаться. - У меня есть сертификат, да я уже привита. - Люди спокойно ехали сидя в транспорте, все работает.
Водії маршруток запевняють - працюють за правилами "червоної" зони.
Олександр, водій маршрутки:
Соблюдаются меры предосторожности, обрабатываются все антисептиком, перевозятся только сидячие места. Работать труднее, но я считаю, что надо соблюдать меры предсторожности, носить маски, прививатся.
Охочих зробити щеплення в Миколаєві щодня більшає. З вихідних у пунктах вакцинації аншлаг.
Руслан:
Хочется посещать магазины, кафе. Поэтому - Вы планируете посещать? - Да, я планирую. Поэтому хочу сделать прививку.
Уперше за час пандемії в "червоній" зоні дозволили працювати непродовольчим ринкам. Утім, за умови, що продавці вакциновані.
Нас сразу проверяет начальство. Вышли только те, кто вакцинированы. - У меня никаких проблем. Потому что у меня сертификат вакцинации, два щеплення зробив.
По всьому місту працюють спеціальні мобільні бригади.
Дмитро Голубір, т.в.о. начальника управління превентивної діяльності:
По перевірці об'єктів господарювання, які надають послуги у сфері громадського харчування, у сфері розміщення осіб, тобто це хостели, готелі, магазини, бари кафе, торговельно-розважальні заклади.
Наша знімальна група разом із такою мобільною бригадою зайшла в кілька магазинів.
Продемонструйте нам, як ви дотримуєтесь правил карантину. - Все є, зелений сертифікат. - У всіх перевіряєте? - Я перевіряю, тільки з сертифікатами, тільки при наявності сертифіката можуть заходити до мене.
Та деякі заклади працюють без необхідних документів.
Особисто у вас сетирфікати про вакцинування є? - Нету. - А чому ми працюємо?
Оксана Плугарш, головний спеціаліст відділу Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській обл.:
Те, що вони працюють на винос - це добре. Але самі працівники не мають сертифікатів про вакцинування і вони не можуть працювати.
Поліцейський:
Поліція не має повноважень закривати заклад. Поліція має повноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення.
Штрафи сягають 36 тисяч гривень. Загалом працюють чотири мобільні бригади в кожному районі міста.
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