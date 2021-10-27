Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП, которое обернулось смертью. Автомобиль Infinity вылетел на перекресток на большой скорости и врезался в Chevrolet. В результате аварии погиб водитель Chevrolet.

Кто водитель?

Водитель Infinity - 16-летний мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Водитель автомобиля Infiniti/ Фото: Telegram: Харьков 1654

Инцидент в магазине

В 2019 году парень познакомился с девушкой. Они учились в разных школах и знали друг друга всего месяц. Через некоторое время подросток начал оскорблять девочку.

Ее мать и брат решили с ним разобраться. О встрече договорились в магазине. Когда начали выяснять отношения, то подросток достал пистолет и выстрелил несколько раз в 39-летнюю женщину и 19-летнего парня.

На место вызвали полицию. Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 УК (Хулиганство с использованием оружия). Правоохранители не называли фамилии парня, однако было известно, что его зовут Николай.

Конфликт с правоохранителями

На странице в Instagram у подростка можно было увидеть множество видео ночных поездок, в частности, с нарушением правил дорожного движения. На одном из видео парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

Реакция на ДТП

Харьковский Telegram-канал опубликовал скриншоты от подписчицы, которая говорит, что переписывалась с Николаем. Парень хвастается, что "проезжал" таких, как она "не один раз".

"Лучше иметь много денег и спокойно гулять", - написал парень девушке.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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