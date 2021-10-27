Промышленное производство в Украине впервые с марта 2021 показало падение в сентябре - на 0,9% в годовом измерении. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Сергей Левочкин, комментируя данные Госстата.

"Наше промышленное производство впервые с марта 2021 показало падение в сентябре - на 0,9% в годовом измерении, причем на фоне низкой базы сравнения. Это свидетельство того, что правительство ничего не сделало для восстановления экономики", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Он добавил, что в сентябре в годовом измерении добывающая промышленность выросла всего на 1%, в то же время добыча угля упала на 12,7%. Перерабатывающая промышленность сократилась на 1,1%, в том числе пищевая - на 4,2%, текстильная на 10,6%, химическая промышленность - на 9,6%. Поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха упали на 2,4%.

В сентябре 2021 против сентября 2020 г. спад промпроизводства зафиксирован в 17 из 25 (или в 2/3) регионах страны.

"За 9 месяцев 2021 года промышленное производство кумулятивно выросло всего на 1,4%, что почти в 4 раза уступает темпам падения -6,2% за аналогичный период 2020 года. Это значит, что при продолжении нынешних тенденций в промышленности, которая продолжает оставаться основой экономики, Украина в 2021-м даже не сможет "отыграть" прошлогоднее падение ВВП, не говоря уже о сокращении отставания от "довоенного" 2013 года. Такой прогноз на днях подтвердил Национальный банк Украины, ухудшив оценки роста экономики в 2021 г. до 3,1% при ее падении в 2020 на 4%", - заявил народный депутат.