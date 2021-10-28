Флюорография важна для всех: сотрудники "Подробностей" прошли ежегодное обследование [ Редактировать ]
С 26 по 29 октября сотрудники "Подробностей" проходят плановую ежегодную флюорографию. Обследование проводится в передвижном цифровом кабинете, который предоставляет ООО "Галицька лікувальниця".
Флюорографию проводит врач-рентгенолог, который оценивает состояние легких и присутствие каких-либо изменений и нарушений. Согласно рекомендациям МОЗ, такое обследование должен проходить каждый украинец ежегодно.
Отметим, что флюорография легких позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулез еще на ранней стадии, когда симптомы заболевания не проявляются и диагностика болезни затруднительна. Сотрудники "Подробностей" беспокоятся о своем здоровье и рекомендуют вам не игнорировать плановое проведение флюорографии.
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