"Красная" зона расширится: где усилят ограничения с 30 октября [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Уже в субботу, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина. Всего в Украине будет 15 областей с усиленными ограничениями.
В полночь 30 октября в "красную" зону карантина попадут:
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Хмельницкая;
- Черниговская области.
Ограничения "красной" зоны
Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Также под запретом проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус.
Где нет ограничений?
В "красной" зоне без ограничений, но с соблюдением масочного режима, продолжают работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.
Также не запрещается работа центров массовой вакцинации и пунктов прививки.
Читайте также, город Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава. Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса. В столице подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.
Кроме того, остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.
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