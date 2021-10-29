В Хмельницком перекрыли центр: найден подозрительный чемодан [ Редактировать ]
В пятницу, 29 октября, перекрывали центр в Хмельницком. Об этом сообщает Хмельницкое районное управление полиции.
Там правоохранители проверяли подозрительный чемодан, в котором могла находиться взрывчатка
Около 9:00 поступило сообщение о том, что в г. Хмельницком на перекрестке улиц Владимирская-Герцена, вблизи дома, под знаком пешеходного перехода находится подозрительный предмет похожий на небольшой чемодан ("дипломат") темного цвета.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили район возможной опасности, а специалисты проводили обследование чемодана.
К спецоперации были привлечены следователи, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС, патрульные и скорая.
В СМИ сообщили, что в 10: 55 подозрительный предмет был обезврежен. Так, чемодан оказался пустым, взрывчатки не нашли.
Ранее мы писали о том, что в аэропорту Львова ликвидировали подозрительную сумку.
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