В пятницу, 29 октября, перекрывали центр в Хмельницком. Об этом сообщает Хмельницкое районное управление полиции.

Там правоохранители проверяли подозрительный чемодан, в котором могла находиться взрывчатка

Около 9:00 поступило сообщение о том, что в г. Хмельницком на перекрестке улиц Владимирская-Герцена, вблизи дома, под знаком пешеходного перехода находится подозрительный предмет похожий на небольшой чемодан ("дипломат") темного цвета.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили район возможной опасности, а специалисты проводили обследование чемодана.

К спецоперации были привлечены следователи, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС, патрульные и скорая.

В СМИ сообщили, что в 10: 55 подозрительный предмет был обезврежен. Так, чемодан оказался пустым, взрывчатки не нашли.

Ранее мы писали о том, что в аэропорту Львова ликвидировали подозрительную сумку.

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