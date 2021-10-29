Потужний викид коронарної маси зафіксовано на Сонці.

Його пік припав на вечір 28 жовтня за Київським часом. У Центрі прогнозів космічної погоди США встановили, що це спалах класу "Ікс-один" - найпотужніший із можливих.

Район сонячної поверхні, в якій відбувся викид, був обернений до Землі. Востаннє такий потужний спалах фіксували у грудні 2019. Тож цими вихідними наслідки спалаху можуть спричинити сильні збурення магнітосфери Землі.