На Сонці зафіксували потужний викид коронарної маси [ Редактировать ]
Потужний викид коронарної маси зафіксовано на Сонці.
Його пік припав на вечір 28 жовтня за Київським часом. У Центрі прогнозів космічної погоди США встановили, що це спалах класу "Ікс-один" - найпотужніший із можливих.
Район сонячної поверхні, в якій відбувся викид, був обернений до Землі. Востаннє такий потужний спалах фіксували у грудні 2019. Тож цими вихідними наслідки спалаху можуть спричинити сильні збурення магнітосфери Землі.
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