Підтримати Україну. Зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї партнерів закликали в Пентагоні. Про які саме контракти йдеться? І хто, на відміну від Америки, поки що не дав "зеленого світла"? Дмитро Анопченко все з'ясував у Вашингтоні.

"Джавеліни", які передали Києву Сполучені Штати, у Пентагоні вважають ще й символом. Мовляв, "не просто зброя" - сигнал. І щодо підтримки (Америка, мовляв, надійний союзник і прийде на допомогу в разі потреби), і щодо політики в рамках НАТО (так услід за Вашингтоном і решта країн Альянсу можуть постачати свою зброю Україні). Цей сигнал у ЄС очевидно почули не всі - і в Пентагоні зараз закликали союзників і партнерів усе ж таки зняти власні обмеження щодо Києва.

Таку заяву зробила під час дискусії в Американському центрі стратегічних і міжнародних досліджень заступниця міністра оборони, яка відповідає за Україну й Росію.

Лора Купер, заступник міністра оборони США:

Усі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги. Штати вже надали "Джевеліни". Частину з них Україна додатково ще й купила - і це приклад того, що ми робимо. Але й досі є низка союзників, які зберігають обмеження: хтось - стосовно програм оборонної допомоги, хтось - навіть щодо продажу.

Купер дипломатично не назвала конкретних країн, яким адресувала заклик. Але аналіз ситуації показує: цей меседж - до Європи.

Та ж Канада, наприклад ще 2017-го включила Україну в дозвільний список на постачання стрілецької зброї. Уже 2018 був перший контракт на снайперські гвинтівки. А от у Європі - зволікають. У тієї ж Німеччини Київ дуже давно просить штурмові гвинтівки, радіообладнання та бронетехніку. І не подарувати - купити! Але офіційний Берлін відмовляється категорично. А політика Німеччини впливає на переговори щодо цього із рештою європейців.

Лора Купер, заступник міністра оборони США :

Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для захисту. І я би хотіла, щоб ці обмеження скасували.

Купер також наголосила: Україна залишається у фокусі уваги американської адміністрації. І як би не вчиняли союзники Америки (тобто змінять вони свою позицію чи ні), Вашингтон продовжить надавати допомогу, яка Києву необхідна для захисту. Чергова партія "Джавелінів" і снарядів для них, яка прибула нещодавно - тому підтвердження. Але пріоритети змінено і передусім увага зараз навіть не до сухопутного кордону, а до Чорного моря. І до засобів, які б дали Україні можливість його контролювати. А це і радіоелектронна розвідка, і швидкі патрульні кораблі.