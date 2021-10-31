В "красной" зоне карантинных ограничений сейчас находятся 15 регионов Украины, в "оранжевой" зоне - 8, а "желтой" - только 2. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, в "красной" зоне сейчас находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

Отмечается, что в этих областях будет запрещена работа заведений общественного питания, учреждений образования, развлекательных заведений, фитнес-центров, учреждений культуры и непродовольственных рынков. При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области и Киев, а в "желтой" зоне - Кировоградская и Закарпатская области.

Читайте также, с 1 ноября Киев перейдет в "красную" зону карантина. Для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Кроме того, с субботы, 30 октября, Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения, в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

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