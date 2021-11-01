Транспорт по COVID-сертификатам: проверяют ли в Киеве документы [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
С понедельника, 1 ноября, Киев ушел на жесткий карантин, который предусматривает ограничения в виде запрета посещать людные места без соответствующего коронавирусного сертификата о вакцинации или негативного ПЦР-теста (действительного 72 часа).
Так, возле входа в "Макдональдс" на Центральном ж/д вокзале документы уже проверяют, а вот в метро все киевляне ездят, как и раньше, наличие COVID-документов никто не проверяет.
Отметим, что документы должны проверяться не на входе, а выборочно среди пассажиров. В столице обещали организовать специальный патруль, который бы следил за ситуацией и проводил проверки граждан. Штраф за нарушение от 17 тыс. грн.
- На линии скоростного трамвая, курсирующего с Борщаговки к центральному железнодорожному вокзалу, ехали все желающие. В салоне были не только сидящие пассажиры, но и те, кому не хватило места.
- У станции метро "Вокзальная" собралось несколько сотен человек: Когда открыли двери станции, народ хлынул к эскалатору.
- На пересадочной станции "Майдан Независимости" пока также никто не проверял документы.
Отметим, что проверки могут начаться в час пик.
Посадка на атобусы, троллейбусы, маршрутки работали в обычном режиме. Но в некоторых маршрутках есть объявления-предупреждения о том, что с 1 ноября у пассажиров должны быть при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.
Тем временем, город сковали пробки.
Затруднен проезд авто на:
- проспекте Романа Шухевича,
- Северному мосту,
- ул. Братиславская,
- бульваре Перова,
- Софиевской Борщаговке,
- Кольцевой дороге,
- на улице Вадима Гетьмана,
- вблизи метро "Сырец ",
- на проспекте Леся Курбаса,
- в центре Киева.
Читайте также наш материал о том, куда не пустят в Киеве с 1 ноября без COVID-документов.
Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
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