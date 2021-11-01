С понедельника, 1 ноября, Киев ушел на жесткий карантин, который предусматривает ограничения в виде запрета посещать людные места без соответствующего коронавирусного сертификата о вакцинации или негативного ПЦР-теста (действительного 72 часа).

Так, возле входа в "Макдональдс" на Центральном ж/д вокзале документы уже проверяют, а вот в метро все киевляне ездят, как и раньше, наличие COVID-документов никто не проверяет.

Отметим, что документы должны проверяться не на входе, а выборочно среди пассажиров. В столице обещали организовать специальный патруль, который бы следил за ситуацией и проводил проверки граждан. Штраф за нарушение от 17 тыс. грн.

На линии скоростного трамвая, курсирующего с Борщаговки к центральному железнодорожному вокзалу, ехали все желающие. В салоне были не только сидящие пассажиры, но и те, кому не хватило места.

У станции метро "Вокзальная" собралось несколько сотен человек: Когда открыли двери станции, народ хлынул к эскалатору.

На пересадочной станции "Майдан Независимости" пока также никто не проверял документы.

Отметим, что проверки могут начаться в час пик.

Посадка на атобусы, троллейбусы, маршрутки работали в обычном режиме. Но в некоторых маршрутках есть объявления-предупреждения о том, что с 1 ноября у пассажиров должны быть при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.

Тем временем, город сковали пробки.

Затруднен проезд авто на:

проспекте Романа Шухевича,

Северному мосту,

ул. Братиславская,

бульваре Перова,

Софиевской Борщаговке,

Кольцевой дороге,

на улице Вадима Гетьмана,

вблизи метро "Сырец ",

на проспекте Леся Курбаса,

в центре Киева.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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