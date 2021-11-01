Вакцина (vax) - слово года 2021 по версии Оксфордского словаря английского языка. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте знаменитого британского университета.

При этом ранее слово "vax" относительно редко встречалось в их базе. По состоянию на сентябрь его употребляют "более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году".

Кроме того, это слово породило множество производных, например "паспорт вакцинации" (vax cards). Также ученые выделяют слова:

vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с "селфи")

anti-vaxxer (антипрививочник)

double-vaxxed (человек, который вакцинирован двумя дозами).

Нет слова, лучше передающего атмосферу уходящего года, чем vax.

Добавим, что в прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать самое популярное слово, так как "2020-й невозможно описать одним словом".

Ранее мы писали о том, что инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса.

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