Заявление партии

Зе-власть превратила народовластие в фарс. Это четко продемонстрировали промежуточные выборы народных депутатов на мажоритарных округах в Херсонской и Черкасской областях, а также внеочередные выборы мэра Харькова.

Украинские граждане полностью разочаровались в Зе-власти и ее антинародном курсе. Поэтому кроме грязных технологий ей оказалось нечем обеспечить кампании своих кандидатов. Тотальный административный ресурс, подкуп, пропагандистские манипуляции и закулисные "договорняки" с местными группами влияния – это все, что Зе-команда смогла предложить избирателям.

В таких "выборах" большинство граждан участвовать просто отказалось. В результате главным итогом промежуточных выборов стала демонстративно низкая явка и полное недоверие общества к их результатам.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что прошедшие в это воскресенье выборы не отражают реальные политические предпочтения и волю избирателей. После таких "выборов" пропасть между властью и обществом будет только расти. В итоге никакие манипуляции и "технологии" Зе-команде не помогут. Их ждет неминуемое политическое поражение и глубокое презрение украинского народа.