Королеву Великобритании Елизавету II в понедельник, 1 ноября, заметили за рулем автомобиля Jaguar. 95-летняя королева в одиночку вела машину по территории Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном, где она проводит большую часть времени. Фотографии монарха за рулем опубликовала газета The Telegraph.

Эти снимки стали первыми с того того момента, как Ее Величество провела ночь в больнице 20 октября. Эта госпитализация стала первой для королевы за много лет.

За рулем Елизавета II восседает в темных очках, а ее голову покрывает платок.

Елизавета II запечатлена за рулем универсала Jaguar X-Type Estate 2009 года выпуска с 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 292 л.с., работающим вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Британскую королеву нередко замечают за рулем ее личных Jaguar, Range Rover и Land Rover. В марте 2019 года служба безопасности вынудила монарха отказаться от управления автомобилями на дорогах общего пользования, но у нее осталось право водить машину по территории своих поместий.

К слову, водительских прав у Ее Величества нет. Она - единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без документов.

Напомним, что в конце сентября 2021 года Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз.