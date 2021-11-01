Елизавету II "застукали" за рулем Jaguar (фото) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Королеву Великобритании Елизавету II в понедельник, 1 ноября, заметили за рулем автомобиля Jaguar. 95-летняя королева в одиночку вела машину по территории Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном, где она проводит большую часть времени. Фотографии монарха за рулем опубликовала газета The Telegraph.
Эти снимки стали первыми с того того момента, как Ее Величество провела ночь в больнице 20 октября. Эта госпитализация стала первой для королевы за много лет.
За рулем Елизавета II восседает в темных очках, а ее голову покрывает платок.
Елизавета II запечатлена за рулем универсала Jaguar X-Type Estate 2009 года выпуска с 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 292 л.с., работающим вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Британскую королеву нередко замечают за рулем ее личных Jaguar, Range Rover и Land Rover. В марте 2019 года служба безопасности вынудила монарха отказаться от управления автомобилями на дорогах общего пользования, но у нее осталось право водить машину по территории своих поместий.
К слову, водительских прав у Ее Величества нет. Она - единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без документов.
Напомним, что в конце сентября 2021 года Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз.
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