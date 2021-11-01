Останній шанс для людства. У Шотландії розпочалася епохальна кліматична конференція ООН. На неї з'їжджаються лідери країн з усього світу. Приїхав і Президент України. Чому саміт називають історичним - розповість Світлана Чернецька.

Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та екоактивісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я не прикрашатиму реальність, не приховуватиму правди. Щиро вірю, що шанс досягти значного прогресу на цій конференції є, але все залежатиме винятково від політичної волі керівників держав. Нам потрібна сміливість і лідерство.

Господар саміту - британський прем'єр показує приклад іншим країнам. Сполучене Королівство обіцяє звести до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до дві тисячі п'ятдесятого року. І подібних зобов'язань чекає від держав-учасниць. На конференцію вже прибули лідери Сполучених Штатів і Франції, прем'єри Канади, Німеччини й Індії. Український президент - теж там. Але не менш показовий список і тих, хто проігнорував цей історичний саміт.

Джо Байден, президент США:

Розчарування викликає те, що не лише Росія, а й Китай не з'явилися. Ще й не декларують жодних зобов'язань стосовно боротьби з кліматичними змінами. Нам ще багато необхідно досягти, але ми й надалі зобов'язані відстежувати, чого не виконує Китай, Росія чи Саудівська Аравія.

На відміну від інших країн Великої Двадцятки - Росія та Китай не готові поступово відмовлятися від вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. Загалом, у результативності цього саміту сумніваються чимало екоактивістів.

Дженніфер Морган, виконавчий директор Міжнародної природоохоронної організації Greenpeace:

Доволі очевидно, що Австралія, Саудівська Аравія та Бразилія приїхали сюди захистити свої корпоративні інтереси. Вони виголошуватимуть гарні промови, запевнятимуть у нульових викидах. Але в кулуарах ви зрозумієте, що обіцянки ті - пустопорожні. У цьому плані позиція Сполучених Штатів дуже важлива - президент Байден має переконати, що США дотримуються взятих на себе зобов'язань.

Лідери країн уперше з 2015 року підіб'ють підсумки - чого вдалося досягти з часу дії Паризької угоди. Це головний документ щодо боротьби з кліматичними змінами, підписаний представниками ста сімдесяти п'яти держав. У ньому країни зобов'язалися знизити викиди парникових газів, щоби не допустити підвищення глобальної температури більше, ніж на два градуси. Інакше - планета увійде в точку неповернення.