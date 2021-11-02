Отсутствие со стороны власти системной поддержки медицинской отрасли, нежелание увеличить ее финансирование и повысить зарплаты медикам, приведут к тому, что в 2022 году борьба с эпидемией будет снова провалена. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Два года подряд эпидемия атакует Украину. Правительство не сделало никаких выводов, несмотря на то, что и в 2020-м, и в 2021-м году мы живем в условиях эпидемии. Медицина – хронически недофинансирована. И такое же положение, по вине власти, запланировано на следующий год", - заявил политик.

Как отметил Юрий Бойко, до сих пор в Госбюджете нет комплексного целевого фонда борьбы с эпидемией. При этом, деньги на закупку вакцин были изъяты из программы медгарантий, и пока они обратно в программу не вернулись. А это, в свою очередь, создает риск острого дефицита средств и на конец этого года.

"Власть системно проваливает борьбу с эпидемией, потом пытается латать дыры, собирая внеочередные сессии парламента для голосования за непонятные законопроекты. И после этого представители власти еще имеют наглость обвинять оппозицию в том, что мы не поддерживаем их деятельность. Это политическое шулерство никогда не найдет у нас поддержки!" - подчеркнул парламентарий.

При этом, как отмечает Сопредседатель партии оппозиционеров, сфера здравоохранения уже год является лидером по темпам роста задолженности по зарплатам.

"Задолженность перед работниками здравоохранения и социальных служб, по официальным данным Госстата на 1 октября, составила 124,2 млн. грн., а рост задолженности с начала года вырос почти в 4,5 раза. Из-за такого положения, медработники увольняются или уезжают за границу, где отношение к врачам совсем другое. И это при том, что Украина вошла в пятерку стран по числу новых случаев и смертей от COVID-19", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за системные и эффективные решения по борьбе с эпидемией коронавируса.

"Увеличить финансирование медицины до 5% от ВВП, обеспечить достойную заработную плату и ее своевременную выплату медицинскому персоналу, обеспечить больницы необходимыми материалами и оборудованием. Наши предложения обоснованы, аргументированы и подкреплены финансовыми расчетами. Мы будем их отстаивать в парламенте. В период эпидемии нужно поддержать медицину, а не заниматься второстепенными законопроектами, которые вносит в повестку дня монобольшинство", - резюмировал Юрий Бойко.