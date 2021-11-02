Под Киевом возле Вишневого произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел по улице Киевской.

"Водитель легкового Renault, который поворачивал на Софиевскую Борщаговку, пытался проскочить перед маршруткой на перекрестке", - говорится в сообщении.

В результате произошло столкновение. Непристегнутый водитель авто, сильно ударившись головой о лобовое стекло, погиб на месте.

По информации очевидцев, "скорая помощь" приехала через 12 минут и пыталась реанимировать пострадавшего, однако тщетно.

Известно, что водитель маршрутки после смены ехал в депо в сторону села Вишневое, когда произошло ДТП.

По предварительной информации, он не пострадал.

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