Под Киевом автомобиль устроил жуткое смертельное ДТП (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
Под Киевом возле Вишневого произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.
Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел по улице Киевской.
"Водитель легкового Renault, который поворачивал на Софиевскую Борщаговку, пытался проскочить перед маршруткой на перекрестке", - говорится в сообщении.
В результате произошло столкновение. Непристегнутый водитель авто, сильно ударившись головой о лобовое стекло, погиб на месте.
По информации очевидцев, "скорая помощь" приехала через 12 минут и пыталась реанимировать пострадавшего, однако тщетно.
Известно, что водитель маршрутки после смены ехал в депо в сторону села Вишневое, когда произошло ДТП.
По предварительной информации, он не пострадал.
Как ранее сообщали, на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в ночь на 1 ноября произошло страшное ДТП, в котором погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников.
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