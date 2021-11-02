Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента от Германии, Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике бундестага, и Ульрих Зингер, депутат ландтага Баварии, встретились с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком у него дома. Европейские гости обсудили с Медведчуком экономику, мирное урегулирование на Донбассе, а также политическое преследование оппозиции в Украине. Вот так результаты встречи подытожил Виктор Медведчук.

Во-первых, я хочу сказать, что я благодарен немецким коллегам, которые нашли время сегодня приехать ко мне в гости с учетом тех условий и той ситуации, в которой я нахожусь. И, с одной стороны, это политическая смелость, а с другой стороны, это позитивный разговор, который имел место, когда мы обсуждали те вопросы, которые интересуют сегодня парламентариев из Германии, представителей Европарламента, бундестага, регионального парламента.

Вопрос заключается в том, что Германия является ведущей страной в Евросоюзе, и Германия, так случилось, начиная с 2014 года, является членом "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе, по мирному урегулированию. Поэтому коллег из Германии в первую очередь интересовала не просто политическая, экономическая ситуация в стране. Их интересовала сегодня ситуация, как обстоят дела на Донбассе, является ли на сегодня прерогативой для действующей власти мирное урегулирование и что нужно сделать для того, чтобы минские соглашения были выполнены, а на землю Донбасса пришел мир. То есть чтобы в Украине воцарился мир, мирное урегулирование и прекращение как боевых действий, так и противостояния, которое существует между неконтролируемыми и контролируемыми территориями Украины. И этому было определено основное внимание, потому что в Германии эта тема актуальна и продолжает быть актуальной вот уже седьмой год, это естественно.

Говорили мы сегодня об экономической, политической ситуации. К сожалению, у нас в стране сегодня и экономический, и крайне политический кризис. Виновной в этом является действующая власть, которая профнепригодна, на мой взгляд, и профессионально не подготовлена для того, чтобы управлять страной. Я останавливался на вопросах внешнего управления. Я говорил, как необходимо сегодня и что сделать, в том числе и представителям Европы – и Германии, и Франции, и других стран, для того чтобы в Украине воцарился мир, потому что это главная и актуальная задача как для Украины, так и для Европы, потому что Европа по воле судьбы стала одной из тех частей мира, той части стран (а я имею ввиду это в первую очередь Германия и Франция), которая взялась за урегулирование этого вопроса. И для того чтобы понять природу этого всего (а там уже 7-й год, к сожалению, не может разрешиться природа конфликта, природа противостояния на территории Украины), необходимо дать оценку действиям власти: что она делает сегодня, каким образом она поступает.

Я объективно дал оценку этим обстоятельствам, потому что владею, начиная с 2014 года, той ситуацией, которая сложилась. И я сказал, подчеркнул, что то, что происходит сегодня в Украине, к сожалению, не вселяет надежду, что у руководства Украины – господина Зеленского, его команды – есть политическая воля на установление мира. К сожалению, после прихода этой команды к власти в вопросе мира Украина не продвинулась, и это самое главное. Вот нюансы этих обстоятельств мы обсуждали. Безусловно, речь шла и об экономике, об энергетическом кризисе, который, к сожалению, сегодня снова в Украине, и о многих других проблемах, в том числе и о нарушении конституционных прав, действиях, направленных против свободы слова, закрытии телевизионных каналов, репрессиях и санкциях в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц, что является незаконным и антиконституционным, и о внесудебной расправе над неугодными и теми, кто сегодня отстаивает другую точку зрения, которая для власти является неприемлемой по тем или иным причинам.

Все это было предметом сегодняшнего очень живого, плодотворного и, я считаю, очень полезного обсуждения, для того чтобы донести все эти вопросы до представителей Германии. И еще раз обсудить возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

И еще по поводу энергетического кризиса. Украина, к сожалению, являлась и является импортозависимой страной, потому что мы зависимы на 75-80% от других стран мира. В том числе и от Беларуси, и от России, и от многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальной жизни наших граждан угля, электроэнергии, газа. Все, что происходит в стране, как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной – она не может найти пути разрешения этой ситуации. Программой нашей партии как раз предусмотрено восстановление экономического сотрудничества с РФ. Это главный вопрос, и этот вопрос Украина должна решать в интересах своих граждан. Не в интересах политикума, политической воли или политических амбиций тех или иных слоев общества, которые представлены во власти, а именно в интересах граждан.

И если сегодня происходит по всему миру, в том числе и в Европе, подорожание угля в 4 раза, подорожание газа в 10 раз, то Украина с учетом своих очень низких финансовых возможностей, с учетом фактически остановки промышленного производства, закрытия предприятий, невозможности финансово обеспечить себя энергоресурсами, должна исходить из ситуации, при которой искать выгодные пути – пути прямых поставок газа, пути поставок угля по нормальным ценам, что может быть только в России или в странах СНГ. В том числе и решения вопросов энергетических и поставок электроэнергии. Поэтому когда мы говорим (и в программе нашей партии записано) о восстановлении прагматичных, выгодных для граждан Украины торгово-экономических отношений, мы исходим именно из этого, потому что это единственный путь сегодня обеспечить энергетическими ресурсами, обеспечить нормальные условия жизни людей в этот осенне-зимний период 2021-2022 гг. Пока ситуация кризисная, она безвыходная, как мы видим, для власти, потому что власть не ищет и не предлагает пути выхода из этого кризиса. Наша партия это предложила и продолжает настаивать: мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить наших людей и создать им нормальные условия жизни.

Виктор Медведчук