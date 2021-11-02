Утром, 2 ноября, на северном выезде из Мелитополя обнаружили жуткую находку.

Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, на обочине нашли труп девушки.

"Страшную находку обнаружили рядом с заправкой на выезде из города в сторону Запорожья", - говорится в сообщении.

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По данным издания, одна из версий – суицид, поскольку девушка могла броситься под машину.

На месте работала полиция.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.

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