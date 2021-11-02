В Мелитополе на обочине дороги нашли труп девушки (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Мелитополь
Утром, 2 ноября, на северном выезде из Мелитополя обнаружили жуткую находку.
Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, на обочине нашли труп девушки.
"Страшную находку обнаружили рядом с заправкой на выезде из города в сторону Запорожья", - говорится в сообщении.
По данным издания, одна из версий – суицид, поскольку девушка могла броситься под машину.
На месте работала полиция.
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